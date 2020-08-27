Фотоловушка сняла поединок медведей в нацпарке «Онежское Поморье» в Архангельской области

Фотоловушка сняла поединок двух медведей в национальном парке «Онежское Поморье» в Архангельской области.

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«Видео было снято фотоловушкой, установленной в национальном парке. На нем два медведя дерутся из-за еды. Один медведь стоял возле туши лося, другой хотел подойти, но тот его прогнал», — сказал собеседник.

По его словам, видео было снято в мае текущего года неподалёку от деревни Летняя Золотица в Приморском районе Архангельской области.

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Национальный парк «Онежское Поморье» занимает площадь более 201 тысяч гектаров. Парк находится в Архангельской области, на Онежском полуострове, окружён Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья.