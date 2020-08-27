Стало известно, где 27 августа зафиксированы 29 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 685. Выздоровели — 4 521, умерли — 79.

Бокситогорский район:
  • Пикалево – 2;
Волховский район:
  • Волхов – 1;
Всеволожский район:
  • Всеволожск – 6,
  • Кудрово – 1,
  • Янино-1 – 2,
  • Старая – 1;
Выборгский район:
  • Выборг — 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина – 4,
  • Войсковицы – 1;
Кингисеппский район:
  • Захонье-2 – 1,
  • Межники – 1,
  • Ивангород – 2;
Киришский район:
  • Кириши – 1;
Ломоносовский район:
  • Горбунки – 1;
Приозерский район:
  • Приозерск – 3,
  • Орехово-Северное – 1.