Стало известно, где 27 августа зафиксированы 29 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 685. Выздоровели — 4 521, умерли — 79.
Бокситогорский район:
- Пикалево – 2;
Волховский район:
- Волхов – 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 6,
- Кудрово – 1,
- Янино-1 – 2,
- Старая – 1;
Выборгский район:
- Выборг — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина – 4,
- Войсковицы – 1;
Кингисеппский район:
- Захонье-2 – 1,
- Межники – 1,
- Ивангород – 2;
Киришский район:
- Кириши – 1;
Ломоносовский район:
- Горбунки – 1;
Приозерский район:
- Приозерск – 3,
- Орехово-Северное – 1.