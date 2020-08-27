В Гатчине собрали зимовочный комплекс для полярников

Современный зимовочный комплекс антарктической станции Восток уже в октябре будет отправлен в Антарктиду. Сегодня, 27 августа, в Гатчине прошла его презентация.

Отмечается, что комплекс предназначен для 35 человек в сезонный период и 15 – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Сама станция будет стоять на опорах высотой три метра, что позволит оставаться незанесенной на протяжении многих лет.Комплекс был изготовлен Сборка объекта проводилась на площадке Опытного завода строительных конструкций в Гатчине.

В сентябре запланирован демонтаж конструкции, а в октябре — погрузка.

Стоить отметить, что станция Восток основана 16 декабря 1957 года и является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией.