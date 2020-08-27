Психолог рассказала, как эмоционально подготовить первоклассника к школе

Психолог рассказала о хитрых приемах, которые помогут эмоционально подготовить ребенка к школе и сгладить все волнения, которые могут возникнуть в первые дни.

Психолог Наталья Искра в беседе с “Невскими новостями” посоветовала в последнюю неделю перед школой поиграть с ребенком в “школу” дома. Помимо это, удачным решением станет приближение режима сна и питания к школьному. Также, чтобы ребенок не растерялся в первые дни, можно поговорить с ним о роли и обязанностях ученика и учителя. Также можно поделиться своими воспоминаниями о том, как прошли первые школьные дни.

Также можно просто прогуляться около школы, показать ребенку само здание, площадку, чтобы обстановка для него была более знакомой. Если ребенок впечатлительный, то не стоит караулить ребенка возле школы.

Также психолог объяснила, что ни в коем случае не стоит тащить ребенка в школу через слезы – нужно разобраться и найти причину, почему он не хочет туда идти.

“Если в течение адаптивного периода, который обычно составляет 3-6 месяцев, ни работа с психологом, ни с другими специалистами не приносит результата, это серьезный повод рассмотреть альтернативные виды обучения”, — объяснила психолог.

Напомним, в Ленобласти новый учебный год начнется в штатном режиме.