В России не планируют прививать детей от коронавируса в этом году

По словам министр здравоохранения России Михаила Мурашко, в стране в текущем году не ожидается появление детской вакцины от коронавируса. Соответственно, прививать их не будут.

Вакцина для несовершеннолетних нуждается в дополнительных тестах и исследованиях, заявил министр во время Общероссийского родительского собрания. Говорить о внедрении препарата можно будет только после получения полной картины его влияния на детский организм, передает ТАСС.

Ранее ivbg.ru писал, что в России вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной.