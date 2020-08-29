Александр Дрозденко осмотрел благоустроенный сквер в Тихвине

Александр Дрозденко сегодня, 29 августа, осмотрел благоустроенный сквер в Тихвине и тем самым оценил реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам губернатора, сквер — еще одно красивое, удобное место для отдыха и прогулок.

«Нацпроект, меняющий территорию вокруг к лучшему, воплощается во всех районах Ленинградской области. Программа «Комфортная среда» занимает первое место по реакции, по позитивному восприятию жителей региона. Потому что благоустройство — это то, что ближе всего к человеку: его двор, ближайший к нему сквер, площадь, это тротуары, освещение и многое другое», — отметил Александр Дрозденко.

В текущем году также благоустраивают территорию у стадиона в поселке Шугозеро Тихвинского района: подрядчик выполняет работы по озеленению и освещению, установке уличного павильона, лестниц и скамеек.

До 2024 года в Ленобласти должны благоустроить 534 общественных пространства.