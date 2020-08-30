Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 30 августа

Согласно данным оперативного штаба на 30 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 32 зараженных коронавирусом.
Всего в регионе выявлено 6779 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Всеволожский район
- Всеволожск (+4);
- Кудрово (+1);
- Новое Девяткино (+1);
- Щеглово (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Хапо-Ое (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+1);
- Войсковицы (+1);
- Сиверский (+1);
- Коммунар (+1);
- Тяглино (+1);
- Борницкий лес (+2);
Киришский район
- Кириши (+3);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Мга (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+1);
- Янега (+1);
- Старая Слобода (+1);
Ломоносовский район
- Малое Карлино (+2);
Лужский район
- Луга (+2);
- Домкино (+1);
Подпорожский район
- Важины (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+1);
Тосненский район
- Тосно (+1).