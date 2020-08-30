Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 30 августа

Согласно данным оперативного штаба на 30 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 32 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 6779 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Всеволожский район

Всеволожск (+4);

Кудрово (+1);

Новое Девяткино (+1);

Щеглово (+1);

пгт. им. Морозова (+1);

Хапо-Ое (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+1);

Войсковицы (+1);

Сиверский (+1);

Коммунар (+1);

Тяглино (+1);

Борницкий лес (+2);

Киришский район

Кириши (+3);

Кировский район

Кировск (+1);

Мга (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+1);

Янега (+1);

Старая Слобода (+1);

Ломоносовский район

Малое Карлино (+2);

Лужский район

Луга (+2);

Домкино (+1);

Подпорожский район

Важины (+1);

Приозерский район

Приозерск (+1);

Тосненский район