Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 30 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 30 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 32 зараженных коронавирусом.

Всего в регионе выявлено 6779 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Всеволожский район

  • Всеволожск (+4);
  • Кудрово (+1);
  • Новое Девяткино (+1);
  • Щеглово (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Хапо-Ое (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+1);
  • Войсковицы (+1);
  • Сиверский (+1);
  • Коммунар (+1);
  • Тяглино (+1);
  • Борницкий лес (+2);

Киришский район

  • Кириши (+3);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Мга (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+1);
  • Янега (+1);
  • Старая Слобода (+1);

Ломоносовский район

  • Малое Карлино (+2);

Лужский район

  • Луга (+2);
  • Домкино (+1);

Подпорожский район

  • Важины (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+1);

Тосненский район

  • Тосно (+1).

 