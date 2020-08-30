Жителей Ленобласти в понедельник ждут дожди

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в понедельник, 31 августа, ждет облачная с прояснениями погода.

При этом синоптики обещают в большинстве районов ночью кратковременные дожди, на северо-западе местами ливни, днем дожди, в южных и восточных районах местами сильные.

Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 3-8 м/с, во второй половине дня северный 6-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.