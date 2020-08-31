Россиянин, обвиняемый в кибератаке на Tesla, учился в петербургском политехе – вуз

Арестованный в США россиянин Егор Крючков, которого обвиняют в сговоре с целью киберпреступления в отношении завода электромобилей Tesla, является выпускником Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, подтвердили в вузе.
Ранее минюст США проинформировал, что 27-летний россиянин Егор Крючков арестован в понедельник, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
Посольство России в США в курсе ареста Крючкова, российские дипломаты намерены связаться с ним, и будут оказывать ему необходимую помощь.