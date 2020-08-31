Подведены итоги Пятнадцатого Слета общественников в Лосево

В воскресенье, 30 августа, завершил свою работу 15-й Слёт общественных организаций и политических партий Ленинградской области, ежегодно проводимый под эгидой Законодательного собрания региона.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в течение трех дней в Приозерском районе на базе туризма и отдыха «Лосево Парк» проходило обсуждение актуальных общественно-политических проблем, творческие и спортивные состязания.

В первый день участники Слёта встретились с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Председателем областного парламента Сергеем Бебениным, представили свои приветствия и экипировку, приняли участие в работе секций, посвященных грантовой деятельности и мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Интересную лекцию о социально-экономической трансформации в период пандемии, об основных вызовах и путях решений на примере Ленобласти прочитал ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев. Вечером прошло самое зрелищное и красочное мероприятие — творческий конкурс «Соратник и соратница Слёта», победителями которого стали представители команд «ПроДобро» Павел Тихонов и «Союз ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Ксения Борисова.

Второй день слёта начался с образовательных и соревновательных площадок. Также утром состоялась встреча с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области Михаилом Лебединским. Он рассказал о подготовке к единому дню голосования в Ленинградской области 13 сентября 2020 года, а также ответил на вопросы. Кроме того, Леноблизбирком наглядно продемонстрировал новые технические средства подсчета , голосов — Комплексы обра, ботки избирательных бюллетеней (КОИБы). Участникам Слёта была предоставлена возможность выразить свою гражданскую позицию по вопросу перспектив развития в нашей стране дистанцио, нного голосования.

Затем настал черед спортивных состязаний. Участники 19 команд (около 130 человек) сдали нормы ГТО, показав свои физические навыки. Лучшими в состязании стали представители Консультативного совета предпринимателей и «Команды47». Также были выявлены лучшие в дартсе, волейболе и в водной эстафете. В этот же день команды посоревновались еще в двух творческих конкурсах — викторине «Великая Отечественная война 1941-1945» и домашнем задании «Год Победителей в Ленинградской области».

В программе форума приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко («Справедливая Россия»), Сергей Коняев, Марина Левченко, Светлана Потапова, Александр Русских (все — «Единая Россия»). Почетными гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк, председатель совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил правоохранительных органов Юрий Олейник и исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Игорь Муравьев.

«Наш слет — это самая большая диалоговая площадка в Ленобласти. Благодаря подобным встречам мы получаем обратную связь от людей, которые способствуют развитию региона», — сказал Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

Его коллега по парламенту Александр Русских напомнил, что общественные организации всегда присутствуют в актуальной повестке, принимают непосредственное участие в значимых событиях.

«Особо хочу обратить внимание на добровольчество, — говорит он. — Многие сегодняшние участники Слета помогали людям в период пандемии. А общие впечатления от слета это то, что все прошло замечательно. Очень понравились творческие выступления. Конечно до глубины души поразила команда наших ветеранов. Они — молодцы, выступали блистательно», — подчеркнул он.

Лучшими после подсчета баллов по итогам всех соревнований стали четыре команды. Высшую ступень пьедестала разделили между собой Консультативный Совет предпринимателей и «Команда47» (Ленинградское областное региональное отделение ВПП «Единая Россия»), второе место досталось команде Молодежного парламента Ленинградской области, третье — команде Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Участники Слета проделали большую работу, в рамках которой они не только приняли участие в различных спортивных мероприятиях и тематических конкурсах, но также обсудили многие важные вопросы, связанные с жизнью региона.