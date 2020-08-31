Поисковики рассказали, как искали в непроходимом лесу в Пупышево потерявшегося второй раз пенсионера

Поисковый отряд «Экстремум» 25 августа получил заявку на розыск 67-летнего мужчины, ушедшего в лес за грибами.

Поиски осложняли разряженный телефон и проблемы со слухом — он не слышал даже с расстояния в 40 метров. Двумя годами ранее пенсионер уже терялся в лесу и был найден на четвертые сутки. Тогда его спасли громкие крики на помощь, которые мужчина сам и издавал, однако до спасения питался подосиновиками и ягодами, пил воду из ручья. Мужчину настолько впечатлил случай, что он на два года вовсе забыл про лес, а когда решил возобновить походы — потерялся повторно.

Все время поиски велись в лесу под Пупышево Волховского района. Поисковикам он известен своими сложными участниками: местами горизонтальный, с огромными по площади пятиэтажными ветровалами. Несмотря на отсутствие большого количества грибов и ягод, лесники там теряются регулярно. На третьи сутки поисков у пропавшего ненадолго включился телефон, что позволило установить его примерное местоположение. Оказалось, что он преодолел едва проходимые три километра леса. Наконец один из поисковиков на третий час услышал слабый возглас, в результате чего все члены отряда гонялись за звуком ближайшие три часа. Шли пятые сутки.

Вскоре поисковики обнаружили пенсионера, громко перечислявшего знакомые имена. Он лежал под елкой, облепленный комарами. Мужчину накормили, обогрели и передали медикам. Поисковики отмечают, что спасти потерявшегося удалось только за счет непрерывных криков самого мужчины.