Наступила осень — пора листопадов, бронзового цвета и холодных ветров. А еще авитаминоза. Сонливость, упадок сил, сухость кожи могут стать вашими спутниками, если не следить за своим рационом. Рассказываем, что такое авитаминоз, как его распознать и какие продукты помогут с ним справиться.

Что такое авитаминоз?

Простыми словами авитаминоз — это полное отсутствие поступления в организм одного или нескольких витаминов. Чаще всего это происходит из-за невнимательности к своему рациону: неправильное питание, недостаточное потребление пищи с нужными витаминами и микроэлементами, продукты плохого качества и так далее. Осенью наше питание меняется — наступление холодов подталкивает нас потреблять горячую пищу, отказываясь от овощей и фруктов.

Какие симптомы авитаминоза?

Симптомы зависят от веществ, которые нужны организму. Для наглядности мы нарисовали таблицу.

Витамин А Проблемы со зрением, волосами, ногями. Сухая кожа, расстройство пищеварения. Витамин В1 Ломкость волос, ногтей и зубов. Сухость во рту. Витамин В2 Красные воспаления на коже. Отсутствие сна и аппетита. Витамин В3 Кровоточивость десен. Огрубение и трещины на коже. Витамин В5 Ломкость ногтей и волос. Панические атаки. Витамин В9 Снижение гемоглобина и эритроцитов в крови. Отклонение в развитие плода у беременных. Витамин В12 Постоянное чувство утомление. Воспаление кожи и слизистой оболочки. Витамин С Постоянное чувство утомление. Бессонница. Плохая регенерация кожи после ранений. Витамин D Повышенное давление. Витамин Е Раннее появление морщин

Какие продукты помогают избавиться от авитаминоза?

Подбор продуктов питания опять же зависит от необходимых витаминов. Однако есть несколько общих правил. Во-первых, стоит отказаться от строгих диет и стремиться к правильному питанию продуктами, где есть все необходимое — овощи, фрукты, крупы, мясо. Во-вторых, исключить из рациона сахар, соль, жиры и простые углеводы. Мы сделали для вас еще одну таблицу, которая поможет понять на какую группу продуктов обратить внимание, если у вас нехватка того или иного витамина. Однако определить какой витамин нужен именно вам сможет только врач. Поэтому не занимайтесь самолечением, и при возникновении симптомов обратитесь с поликлинику.

Витамин А Цитрусовые, сыр, куриные яйца, морковь. Витамин В1 Макароны из твердых сортов пшеницы, различные крупы, свинина. Витамин В2 Творог, грибы, брокколи. Витамин В3 Мясо индейки и кролика, белые грибы. Витамин В5 Мясо курицы, бобы, рис. Витамин В9 Орехи, бананы, мясо, молоко, яйца. Витамин В12 Морепродукты, сметана и кисломолочные продукты. Витамин С Клубника, земляника, цитрусовые, черная смородина. Витамин D Жирная рыба, молоко. Также витамин D восполняется с помощью солнечного света. Витамин Е Шпинат, миндаль.

Помните, что составить правильный рацион и помочь избавиться от симптомов может только квалифицированный доктор. Все написанное выше лишь рекомендации, которые помогут предотвратить развитие болезни. Однако если у вас уже есть ряд симптомов — бегом в поликлинику.