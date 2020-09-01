Наступила осень — пора листопадов, бронзового цвета и холодных ветров. А еще авитаминоза. Сонливость, упадок сил, сухость кожи могут стать вашими спутниками, если не следить за своим рационом. Рассказываем, что такое авитаминоз, как его распознать и какие продукты помогут с ним справиться.
Что такое авитаминоз?
Простыми словами авитаминоз — это полное отсутствие поступления в организм одного или нескольких витаминов. Чаще всего это происходит из-за невнимательности к своему рациону: неправильное питание, недостаточное потребление пищи с нужными витаминами и микроэлементами, продукты плохого качества и так далее. Осенью наше питание меняется — наступление холодов подталкивает нас потреблять горячую пищу, отказываясь от овощей и фруктов.
Какие симптомы авитаминоза?
Симптомы зависят от веществ, которые нужны организму. Для наглядности мы нарисовали таблицу.
|Витамин А
|Проблемы со зрением, волосами, ногями. Сухая кожа, расстройство пищеварения.
|Витамин В1
|Ломкость волос, ногтей и зубов. Сухость во рту.
|Витамин В2
|Красные воспаления на коже. Отсутствие сна и аппетита.
|Витамин В3
|Кровоточивость десен. Огрубение и трещины на коже.
|Витамин В5
|Ломкость ногтей и волос. Панические атаки.
|Витамин В9
|Снижение гемоглобина и эритроцитов в крови. Отклонение в развитие плода у беременных.
|Витамин В12
|Постоянное чувство утомление. Воспаление кожи и слизистой оболочки.
|Витамин С
|Постоянное чувство утомление. Бессонница. Плохая регенерация кожи после ранений.
|Витамин D
|Повышенное давление.
|Витамин Е
|Раннее появление морщин
Какие продукты помогают избавиться от авитаминоза?
Подбор продуктов питания опять же зависит от необходимых витаминов. Однако есть несколько общих правил. Во-первых, стоит отказаться от строгих диет и стремиться к правильному питанию продуктами, где есть все необходимое — овощи, фрукты, крупы, мясо. Во-вторых, исключить из рациона сахар, соль, жиры и простые углеводы. Мы сделали для вас еще одну таблицу, которая поможет понять на какую группу продуктов обратить внимание, если у вас нехватка того или иного витамина. Однако определить какой витамин нужен именно вам сможет только врач. Поэтому не занимайтесь самолечением, и при возникновении симптомов обратитесь с поликлинику.
|Витамин А
|Цитрусовые, сыр, куриные яйца, морковь.
|Витамин В1
|Макароны из твердых сортов пшеницы, различные крупы, свинина.
|Витамин В2
|Творог, грибы, брокколи.
|Витамин В3
|Мясо индейки и кролика, белые грибы.
|Витамин В5
|Мясо курицы, бобы, рис.
|Витамин В9
|Орехи, бананы, мясо, молоко, яйца.
|Витамин В12
|Морепродукты, сметана и кисломолочные продукты.
|Витамин С
|Клубника, земляника, цитрусовые, черная смородина.
|Витамин D
|Жирная рыба, молоко. Также витамин D восполняется с помощью солнечного света.
|Витамин Е
|Шпинат, миндаль.
Помните, что составить правильный рацион и помочь избавиться от симптомов может только квалифицированный доктор. Все написанное выше лишь рекомендации, которые помогут предотвратить развитие болезни. Однако если у вас уже есть ряд симптомов — бегом в поликлинику.