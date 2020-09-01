Жительница Петербурга поборется за звание “Миссис Вселенная”

В этом году “Миссис Вселенная — 2021” пройдет в онлайн-формате. Среди претенденток — жительница Петербурга Анна Кудрявцева-Сирадзе.

Анна не в первый раз участвует в конкурсах красоты. На ее счету титулы: “Миссис Балтия”, “Миссис Ленинградская область”, “Краса Европы”, титул второй вице “Миссис Земной шар — 2015”, а также она вошла в топ-100 красивых женщин Европы.

Кроме этого, Анна ведет активную благотворительную деятельность, занимается спортом, играет на фортепиано, путешествует, воспитывает девятилетнюю дочь Леру.

Конкурс стартует 1 сентября, за почетный титул будут бороться замужние девушки от 25 до 45 лет. Финал пройдет в декабре этого года.