В УК «Наш Дом» проводят обыски – компанию подозревают в захвате домов в Мурино

СК и Управление экономической безопасности 2 сентября организовали обыски в офисе УК «Наш Дом». По данным следствия, организация попыталась захватить управление многоквартирными домами в Мурино.

Фирма представила протокол собрания собственников. Это позволяет им выставлять счета на оплату коммунальных платежей. Теперь «Наш Дом» призывает платить им, а квитанции «Коммуналсервис-Мурино» игнорировать.

Следствие считает протокол фиктивным. Предварительно, произошел силовой захват документации. По закону, дома на балансе «Коммуналсервис-Мурино». Возбуждено уголовное дело по ст. 170.1 УК РФ о фальсификации реестра юрлиц.