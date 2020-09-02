Двое жителей Тихвинского района получили 24 года на двоих за жестокое убийство знакомого

Убийство произошло еще в 2018 году в поселке Березовик Тихвинского района Ленобласти.

Двое подсудимых встретили своего знакомого на улице и из-за личной неприязни избили его, а затем вывезли в лес. Там они продолжили его избивать руками, ногами, битой по голове и различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался, сообщает следком Ленобласти.

До суда мужчины находились под стражей. Следователи собрали все необходимые доказательства, подтверждающие их вину. Суд назначил им наказание в виде 11 и 13 лет лишения свободы.