Спикер ЗакС Ленобласти побывал на линейках в Подпорожье

Сергей Бебенин стал почетным гостем на празднике по случаю 1 сентября в Подпорожской школе № 3 и Подпорожском центре детского творчества.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в своей приветственной речи спикер областного парламента обратился к директору Подпорожской школы № 3 Марине Шаховой, педагогическому коллективу и всем работникам образовательного учреждения, а также к главным виновникам торжества — ученикам.

«Очень радуют первоклашки, которые сегодня впервые пришли в школу, где им предстоит пройти длинный и интересный путь до выпускников, которых мы также сегодня напутствуем на хорошее обучение в последнем школьном году и выбор будущей профессии», — сказал Сергей Бебенин.

Он особенно подчеркнул, что, несмотря на все возникшие трудности, педагоги смогли удержать нужный образовательный темп, параллельно осваивая новые средства коммуникации со своими подопечными. Всё это, по словам Сергея Бебенина, — очередной жизненный опыт, который пригодится каждому в будущем.

«Желаю педагогам благодарных учеников, школьникам — эффективно использовать время учебы, а главное — сохранить в памяти чудесные годы, проведенные в стенах родной школы», — добавил спикер.

Приветствуя учеников и педагогов Подпорожского центра детского творчества, председатель ЗакСобрания Ленобласти отметил значимость дополнительных навыков, которые ребята могут получать одновременно с основным общеобразовательным процессом.

«Благодаря цифровизации, которая плотно вошла в нашу жизнь, ленинградцы имеют возможность получать передовые знания в любой отрасли и становиться победителями всевозможных конкурсов и соревнований. Желаю всем школьникам по максимуму использовать эти возможности, а мы будем помогать в развитии и улучшении учебного процесса», — сказал Сергей Бебенин.

Вам будет интересно Глава Ленобласти посетил торжественную линейку в новой школе в Мурино Школа в Мурино построена по федеральной программе «Стимул». Финансирование составило 754 млн рублей. Четырехэтажная школа площадью 18,6 тысяч квадратных метров включает... 01.09.2020 182

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях.

Всего на инвестиции в образование в Ленобласти в ближайшие годы предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.