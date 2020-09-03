Дело проректора вуза в Санкт-Петербурге о смерти студента передано в суд

Дело в отношении проректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина, возбуждённое по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями после гибели студента при падении наледи с крыши здания вуза, зарегистрировано в Петроградском суде, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Ранее сообщилось, что днём 5 февраля 2019 года у здания по Аптекарскому проспекту в Петербурге при падении наледи на месте погиб студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета, еще один студент пострадал и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
По данным СК, проректор вуза по административно-хозяйственной части за взятку в 50 тысяч рублей способствовал подписанию договоров с компанией ООО «Вентформат» на выполнение работ по очистке кровли здания от снега и наледи. По данным СК, договоры должным образом не исполнялись, что привело к трагедии. В отношении проректора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Позже дело было переквалифицировано по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В апреле этого года Хозину была изменена мера пресечения с домашнего ареста на залог в размере 900 тысяч рублей.