Экс-глава Шлиссельбурга прокомментировал обыски и надбавки в 200%

Бывший глава Шлиссельбурга Владимир Номеров заявил, что в здании городской администрации, по месту его жительства и регистрации прошли обыски в рамках уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Мне сообщили, что в отношении меня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285. Сегодня по адресу, где я проживаю, и по адресу регистрации, где живёт моя мама, прошли обыски. Знаю, что обыск был и в здании администрации города», — сообщил агентству Номеров.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, поводом послужила проверка прокуратуры, которая показала, что Номеров незаконно получал надбавку в 200% к окладу, находясь в должности главы Шлиссельбурга с 2018 по 2020 годы. Всего сумма выплат составила более 700 тысяч рублей.

«Я не согласен с таким решением. Когда постановление Совета депутатов о выплате подписывалось, оно должно было проходить проверку в прокуратуре», — добавил Номеров.

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