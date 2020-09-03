Россия оказалась на уровне Ботсваны по качеству элиты

Университет Санкт-Галлена в Швейцарии и Московская школа управления «Сколково» провели исследование, согласно которому был составлен рейтинг стран по уровню качества элит.

Россия находится на одном уровне с Ботсваной, заняв 23-е место. Позиции распределялись в соответствии с разработанным индексом качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.

Россия получила 48,9 балла, рейтинг возглавил Сингапур с показателем 68,5 баллов. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, Германия — 64,2 балла, Великобритания — 63,9 балла, США — 63,4 балла.