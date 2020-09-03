В России могут запретить продавать безалкогольное пиво детям – чтобы «не привыкали к вкусу»

Инициатор проекта – член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Хамзаев подчеркивает, что продажа безалкогольного пива несовершеннолетним россиянам никак не регламентируется. А допустимое для таких напитков содержание алкоголя до 0,5% негативно отражается на детском здоровье.

Член Общественной палаты считает, что потребление безалкогольного пива может вызвать «привыкание у детей к пивному вкусу». А это может привести к регулярному употреблению пива и даже алкоголизму в зрелом возрасте.