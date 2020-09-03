Правительство не поддержало отмену транспортного налога

Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога. Правительство при этом не поддержало предложение, указав на риск выпадения доходов регионов.

По мнению министров, после принятия закона доходы сократятся на сумму не менее 160 млрд рублей.

«Предлагаемый авторами законопроекта способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от транспортного налога за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не соответствует ряду принципов бюджетной системы РФ»,— говорится в заключении правительства.

Авторы законопроекта считают, что налог следует отменить, поскольку он является несправедливым — он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик.