Фото: легковушка сбила двоих мотоциклистов в Петербурге

Сегодня вечером, 3 сентября, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что дорожное происшествие случилось на участке дороги по направлению в Петербург после съезда с КАД: автомобиль Kia сбил двоих мотоциклистов, в результате чего пилоты отлетели в забор.

Другой очевидец в комментариях сообщил, что водитель легковушки хотел повернуть с крайней левой полосы направо. Тем временем по правой полосе ехали мотоциклисты, от полученных травм они находятся в состоянии средней степени тяжести.