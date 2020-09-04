На дорогах Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала года погибли три лося и косуля

Водителей призывают быть особенно осторожными в период сезонной активности диких животных.

По информации пресс-службы комитета по природопользованию, за 2020 год на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти в ДТП погибли три лося и одна косуля.

Отмечается, что в двух случаях водители покинули место ДТП, усугубив свою вину. Указанное действие влечёт за собой, помимо гражданско-правовой ответственности за погибшее животное, административную ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок до полутора лет, либо арестом на срок до 15 суток.

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В комитете напомнили, что если с вами произошло подобное ДТП, то необходимо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД.