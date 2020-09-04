Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 4 сентября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 26,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 875 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 18,8 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 3 933 124 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 4 046 150 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 6 335 244 заболевших.

Вам будет интересно Стало известно, где 3 сентября зафиксированы 34 новых случая коронавируса в Ленобласти Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 34 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 911. Выздоровели — 4... 03.09.2020 396

В России, по состоянию на утро на 2 сентября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 009 995 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.