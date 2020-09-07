Памятник воинам «Вологодской» 286-ой дивизии откроют в урочище Вороново

Завтра, 8 сентября, в Кировском районе состоится торжественная церемония открытия памятника погибшим воинам из Вологодской области.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, также краеведческому музею Вологодской области будет передано воссозданное знамя «Вологодской» 286-я дивизии.

Дивизия прибыла на фронт 6 сентября, уже 9 сентября неделю назад работавшие на заводах и в колхозах мужчины были брошены в наступление на фашистские танки лишь с винтовками и противопехотными «лимонками» в руках. В первом же сражении штаб дивизии был стерт с лица земли, пятая часть личного состава дивизии пала. Несмотря на потери, дивизия воевала в этих местах до 1944 года, сохранив свое боевое знамя.