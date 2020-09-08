Сотрудника УФСИН подозревают в вымогательстве взятки в Петербурге

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего начальника УФИЦ при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Его подозревают в получении взятки.

Следствие считает, что подозреваемый потребовал от осужденного 100 тысяч рублей за разрешение проживания за пределами исправительного центра для осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ. Также он угрожал ухудшением условий отбывания наказания в случае отказа. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Так, вчера, 7 сентября, в паркинге гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской обороны подозреваемый получил от представителя осужденного муляж на 70 тысяч рублей и настоящие 30 тысяч. После этого подозреваемого задержали.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.