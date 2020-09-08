Наблюдателей Ленобласти обучили работать по «золотому стандарту» на выборах

Мастер-класс «Ленобласть за свободные выборы» стал первым мероприятием Мониторинговой-экспертной миссии Российского фонда свободных выборов в рамках подготовки к единому дню голосования

Общественным наблюдателям рассказали о правовом регулировании избирательного процесса, перспективам развития института общественного наблюдения, а также представили им «золотой стандарт» общественного наблюдения.

«Золотой стандарт» состоит из 53 пунктов, по которым наблюдатели оценят соответствие процесса голосования закону и требованиям санитарной безопасности.

Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября. Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, если ситуация с коронавирусом в регионе останется напряженной, то выборы, которые назначены на 13 сентября, пройдут в течение нескольких дней.