Управление Роспотребнадзора по Ленобласти временно запретило предприятию «Мед-экология» в Мурино осуществлять свою деятельность.

Это связано с тем, что местные жители жаловались на едкий запах и задымление в районе жилых домов. Инспекторы Госэконадзора провели проверки и установили, что предприятие является источником запаха и задымления. Кроме того, зафиксирован факт сжигания в ночное время.

По итогам расследования с применением лаборатории выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, влекущие угрозу причинения вреда здоровью граждан.