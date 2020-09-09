Для претендентов на “Оскар” ввели новые требования, касающиеся расы, пола и гендера

Американская киноакадемия выдвинула список новых правил отбора фильмов, претендующих на премию “Оскар” в номинации “Лучший фильм”. Изменения начнут действовать с 2024 года.

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Среди них:

один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем или представителем иной этнической группы;

не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;

основная сюжетная линия ил тема фильма должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;

по крайней мере две творческие руководящие должности должны занимать представители меньшинств.

Для получения заветной статуэтки фильм-претендент должен соответствовать минимум двум из четырех новых стандартов.