Видео: охранник Мариинского театра рассказал, зачем выбросил камеру из женского туалета

Как сообщал ivbg.ru, в женской уборной комнате на первом этаже Мариинского театра 6 сентября в отверстии для салфеток петербурженка заметила камеру, обмотанную черным скотчем.

На зов петербурженки пришел охранник Вадим. Когда он брал камеру, у него тряслись руки. Вадим нервничал и даже не спросил, где нашли устройство. На видео видно, как он выбрасывает камеру в Крюков канал.

Полиции Вадим сообщил, что сделал это, потому что побоялся внештатной ситуации. Мужчина отметил, что не знает, откуда камера в туалете. Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.