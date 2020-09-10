Вертолет санавиации транспортировал 11 человек из Ленобласти

За три дня, 7-9 сентября, санитарная авиация совершила 11 вылетов в Ленобласть за сложными пациентами.

Как сообщает Национальная служба санавиации, 7 сентября врачи помогли пациенту из Кингисеппа с острым коронарным синдромом, а также жителям Выборга и Гатчины — с ожогами. В Волхове помощь оказали больному в тяжелом состоянии и пациенту с флеботромбозом бедренной артерии.

8 сентября в Тихвин экстренно эвакуировали жителя Волхова с инфарктом миокарда. Во Всеволожск доставлен пациент с ишемической болезнью сердца. На следующий день, 9 сентября, вертолет вылетал на помощь три раза: в Кингисепп к больному с инфарктом миокарда и в Гатчину к пациентам с тяжелой сочетанной травмой.