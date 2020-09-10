Дрозденко обсудил с жителями Кингисеппского района планы по развитию территории

Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кингисеппский район пообщался с местными жителями и ответил на вопросы относительно планов развития территории.

В ходе встречи губернатор Ленинградской области рассказал, что:

В 2020 году в районе расселят 50 домов – это 138 квартир.

Всего в рамках программы предполагается расселить 633 квартиры. На это выделены 523 млн рублей.

Для расселения в Ополье и Ивангороде построят дома. А в Котельском жилплощади будут приобретаться на вторичном рынке.

В Ивангороде запланированы масштабные работы по благоустройству. На их проведение выделены 400 млн рублей.

Ивангород будет получать инвестиции в течение последующих двух лет.

В 2020 году в Ивангороде будет закончен ремонт водопроводной сети.

В ближайшее время будет решен вопрос с обрывом линий электропередач в Кингисеппском районе.

В 2020-2023 годах в рамках программы капремонта отремонтируют кровли, фасады, подвалы и лифты в 78 домах.

На ремонт и строительство районных дорог в 2020 году выделены 272 млн рублей, в 2021 году – 696 млн рублей, а в 2022 году – 427 млн рублей.

Ремонт дороги «Копорье – Ручьи» планируется завершить до декабря 2023 года.

В 2020 году введена в эксплуатацию амбулатория в Котельском. В ближайшем времени будет введена амбулатория в Вистино.

В конце 2021 года в Кингисеппе появится детская поликлиника за 141 млн рублей.

До конца 2020 года планируется открыть Пустомержскую школу. А в ближайшие годы будут построены детский сад в Усть-Луге и центр реабилитации в Кингисеппском.

Бассейн в Кингисеппе откроется в 2021 году. Ряд спортивных объектов появится в разных населенных пунктах Кингисеппского района.

Также Александр Дрозденко анонсировал окончание реставрации Екатерининского собора в мае 2021 года.