Учащимся на “дистанционке” предложили сделать скидку на интернет

Речь идет о скидках до 50% на оплату интернета. Соответствующее письмо депутат Госдумы Иван Сухарев направили главе Минкомсвязи.
В письме говорится, что многие школьники вынуждены продолжать обучение дома, несмотря на то, что новый учебный год начался в привычной очной форме. При этом их семьи должны оплачивать интернет, то есть взяли на себя часть расходов по организации удаленного обучения.
Вам будет интересно
В Петербурге 10 класс лицея №554 перевели на дистанционное обучение в связи с тем, что одна из учениц контактировала с...
04.09.2020 253
В связи с этим он просит рассмотреть возможность компенсации из федерального бюджета расходов на оплату интернета, но скидка не должна превышать 500 рублей в месяц.