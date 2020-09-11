Учащимся на “дистанционке” предложили сделать скидку на интернет

Речь идет о скидках до 50% на оплату интернета. Соответствующее письмо депутат Госдумы Иван Сухарев направили главе Минкомсвязи.

В письме говорится, что многие школьники вынуждены продолжать обучение дома, несмотря на то, что новый учебный год начался в привычной очной форме. При этом их семьи должны оплачивать интернет, то есть взяли на себя часть расходов по организации удаленного обучения.

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В связи с этим он просит рассмотреть возможность компенсации из федерального бюджета расходов на оплату интернета, но скидка не должна превышать 500 рублей в месяц.