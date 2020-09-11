Лебединский рассказал, что первый день голосования в Ленобласти прошел спокойно и активно

Председатель регионального Избиркома Михаил Лебединский сообщил, что жители Ленобласти голосуют активно.

«Погода этому способствует, тем более пятница, – отметил Михаил Лебединский

В течение первого дня досрочного голосования были несколько сообщений о возможных нарушениях. Все они проверены Леноблизбиркомом. Ни одно сообщение не подтвердилось.

«С точки зрения жалоб – практически их нет», – сообщил Михаил Лебединский

Досрочный этап голосования проходит 11 и 12 сентября. Единый день голосования состоится 13 сентября. В Ленобласти выбирают губернатора, депутата Заксобрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1 и муниципальных депутатов.