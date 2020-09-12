В Ленобласти проходит второй день досрочного голосования

Сегодня, 12 сентября, в Ленинградской области проходит второй день досрочного голосования на выборах губернатора, довыборах депутатов ЗакСа, а также на выборах депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округе.

Досрочное голосование должно обезопасить избирателей в условиях коронавируса и создать максимальное удобство для применения избирательного права. Досрочное голосование проходит в следующих формах:

в помещении для голосования;

вне помещения для голосования (на дому);

на придомовых территориях и т.п.;

группами избирателей, проживающих в населенных пунктах без помещений для голосования и транспортного сообщения с которыми затруднено;

С информацией о времени проведения досрочного голосования, установленном территориальной комиссией, можно ознакомиться на сайте Леноблизбиркома в разделе «Единый день голосования».

Избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, могут проголосовать на дому. Для этого следует обратиться в участковую комиссию по месту регистрации до 14 часов 13 сентября, сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии Ленинградской области Виктория Полякова.