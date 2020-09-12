Александр Дрозденко и Михаил Мурашко осмотрели больнично-поликлинический комплекс в Сертолово

При Александре Дрозденко и Михаиле Мурашко запустили первую очередь больнично-поликлинического комплекса в Сертолово. Министр здравоохранения высоко оценил качество учреждения.

Так, Михаил Мурашко отметил эргономику, оптимизацию определенных процессов, направленных на сокращение времени пребывания пациента в учреждении, оптимизацию диагностических и лечебных процедур. Говоря об электронных историях болезни, используемых в комплексе, он сообщил о современном подходе. В Ленинградской области уже есть технологии хранения изображения и архивов, ожидается начало внедрения искусственного интеллекта для прочтения снимков.

По итогам реализации первого этапа удалось возвести современную поликлинику для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением. На это из бюджета региона выделили 3,2 млрд рублей. Детская поликлиника предусматривает 250 посещений в смену с дневным стационаром на 20 коек. Диагностические службы и стоматологическая поликлиника на 100 посещений находится в центральной части учреждения. Взрослая поликлиника предусматривает 500 посещений в смену с дневным стационаром на 100 коек — там же находятся станции скорой и неотложной помощи.

«Мы очень хотели, чтобы эта поликлиника получилась современной и высокотехнологичной. Область заявила проект строительства рядом с этим поликлиническим комплексом детской областной клинической больницы. Сегодня мы с Михаилом Альбертовичем обсудим параметры заявки для участия в федеральных программах», — поделился Александр Дрозденко.

Прием пациентов должны начать на следующей неделе. Будут работать участковые службы, педиатрические, профилактика патологий беременных, гинекологическое отделение, диспансеризация и отделение водных процедур.

Детскую больницу ждет второй этап строительства — он предусматривает больничный комплекс на 500 коек из шести корпусов переменной этажности от 6 до 9 этажей, объединённых в единую планировочную структуру. Также во 2-й этап входят: строительство административно-учебного корпуса, лабораторного корпуса с аптекой, здания вспомогательных служб, пищеблока, гаража на 32 автомобиля и здания патологоанатомических служб