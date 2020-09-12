Как прошел второй день досрочного голосования в Ленобласти — фото

Сегодня, 12 сентября, в Ленинградской области жители региона второй день выбирают губернатора, депутатов ЗакСа, а также депутатов советов депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском районах и в Сосновоборском городском округе.

Для избирателей работают 995 участков. За ходом голосования следят медианаблюдатели РФСВ — они проводят мониторинг электоральной ситуации на избирательных участках Лужского, Всеволожского, Тосненского и Выборгского районов. Также в качестве общественного наблюдателя избирательные участки в Ленинградской области посетила доктор юридический наук, профессор, руководитель Северо-Кавказского центра избирательного права и процесса Людмила Тхабисимова. Она вместе с зампредом Леноблизбиркома Иваном Макаровым побывала на досрочном голосовании в Большеижорском поселении.

Досрочное голосование проходит в следующих формах:

в помещении для голосования;

вне помещения для голосования (на дому);

на придомовых территориях и т.п.;

группами избирателей, проживающих в населенных пунктах без помещений для голосования и транспортного сообщения с которыми затруднено;

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что формат трехдневного голосования вызывает одобрение избирателей. По его словам, об интересе избирателей говорит высокая активность граждан в первый день выборов. Так, в первый день активность избирателей составила 15,45%, а по отношению к числу лиц, которые имеют право проголосовать — это 210 082 человека.

Глава ЦИК Элла Памфилова поддержала активную работу Леноблизбиркома по разоблачению фейков, связанных с нарушениями, которые якобы имеют место во время голосования на выборах. Глава региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский, в свою очередь, рассказал о необычном конкурсе, посвященном слухам и ложным сообщениям с хлесткими номинациями, — «слухи и беззубые старухи».

В ходе второго дня досрочного голосования в Леноблизбирком поступали сообщения о возможных нарушениях. Первое сообщение поступило из Кингисеппа.

Поступила информация о том, что на УИК 486 в Кингисеппе на голосовании находится картонный сейф. Оказалось, что голосование проходит в школьном кабинете, а сейф с документами находится в другом месте. Бюллетени ночью хранятся в сейфе, утром достаются и приносятся в помещение для голосования. Нарушений не выявлено.

Позже поступила информация о том, что на УИК 63 староста деревни Козарево Волховского района помогает найти людей. Оказалось, что староста помогает членам избирательной комиссии найти адреса, поскольку в деревне сложная нумерация домов. Проводится голосование вне помещения по заявлениям граждан — работают два члена УИК с правом решающего голоса и один с правом совещательного голоса с переносным ящиком и реестрами. Нарушений не выявлено.

В социальных сетях распространяются многочисленные сообщения о нарушениях на УИК 967. Сейчас Леноблизбирком проверяет все публикуемые сообщения.

Следующая жалоба: члены УИК 623 сообщили в ТИК, что граждане с правом совещательного голоса мешают работе членов избирательной комиссии. После этого на место выехал председатель территориального избиркома и ситуация была решена: членам комиссии с правом решающего голоса разъяснены их права.

Также поступило сообщение об отсутствии на фото придомового участка голосования УИК 560 членов комиссии. Отмечается, что это «фейк», поскольку фото умышленно сделано по окончанию работы УИК. Позже авторы удалили недостоверную информацию из телеграм-канала.

Еще одно сообщение связано с тем, что на УИК 484 не пускали наблюдателя в помещение больницы, где находится избирательный участок. Был вопрос про «количество бюллетеней». Леноблизбирком сообщает, что в больницу изначально действительно не пускали из-за приказа главного врача о пропускном режиме, однако по согласованию с руководством медицинского учреждения вопрос удалось решить. Касательно вопроса о бюллетенях нарушений законодательства не зафиксировано.