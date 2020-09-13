Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 13 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 13 сентября, в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 37 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7265 заболевших, при этом полностью выздоровело 4833 человек (66,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волховский район

Волхов (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+7);

Кудрово (+5);

Сертолово (+1);

пгт. им. Морозова (+1);

Колбино (+1);

Выборгский район

Выборг (+4);

пгт. Рощино (+1);

Песочное (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+2);

Малое Верево (+3);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

Отрадное (+1);

Ломоносовский район

Лаголово (+3);

Лебяжье (+2);

СНТ Кировец (+1);

Коваши (+1);

Тосненский район