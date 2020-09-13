Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 13 сентября

Согласно данным оперативного штаба на 13 сентября, в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 37 человек.
Всего в регионе зафиксировано 7265 заболевших, при этом полностью выздоровело 4833 человек (66,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волховский район
- Волхов (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+7);
- Кудрово (+5);
- Сертолово (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Колбино (+1);
Выборгский район
- Выборг (+4);
- пгт. Рощино (+1);
- Песочное (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+2);
- Малое Верево (+3);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- Отрадное (+1);
Ломоносовский район
- Лаголово (+3);
- Лебяжье (+2);
- СНТ Кировец (+1);
- Коваши (+1);
Тосненский район
- Тосно (+1).