Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 13 сентября

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно данным оперативного штаба на 13 сентября, в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 37 человек.

Всего в регионе зафиксировано 7265 заболевших, при этом полностью выздоровело 4833 человек (66,5%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волховский район

  • Волхов (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+7);
  • Кудрово (+5);
  • Сертолово (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Колбино (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+4);
  • пгт. Рощино (+1);
  • Песочное (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+2);
  • Малое Верево (+3);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • Отрадное (+1);

Ломоносовский район

  • Лаголово (+3);
  • Лебяжье (+2);
  • СНТ Кировец (+1);
  • Коваши (+1);

Тосненский район

  • Тосно (+1).