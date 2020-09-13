Писатель Пучков рассказал о связи главы штаба Навального в Петербурге с Западом

По мнению писателя и публициста Дмитрия Пучкова, сотрудники Алексея Навального зачастую являются проводниками западного влияния внутри России.

В ноябре петербургский штаб оппозиционера возглавил новый координатор — Ирина Фатьянова, известная работой на израильские спецслужбы. С 2000 до 2010 года она трудилась в Израильском культурном центре при посольстве Израиля в России, расположенном в Новосибирске. К слову, организация подчинена канцелярии премьер-министра Израиля, передает РИА ФАН.

Учреждение подчиняется организации «Натив» — она и является спецслужбой правительства Израиля. Во времена Советского Союза ее сотрудники занимались разведкой и пропагандой в пользу Израиля в Восточной Европе, они должны были вербовать евреев и организовывать их трансфер на историческую родину.

Об активном сотрудничестве Фатьяновой говорит частое появление ее фамилии и должности на страницах сайта организации. Долгие годы она работала с израильскими спецслужбами, у нее имеются большие связи и богатый опыт. Умение находить общий язык со школьниками 12-17 лет, в силу своей деятельности, подходит для работы в штабе Навального.

Дмитрий Пучков в интервью ФАН сообщил, что назначению Фатьяновой удивляться на стоит, поскольку «граждане, которые работают на Навального, всегда вытаращенными глазами смотрели на Запад». Он заявил, что такие граждане являются проводниками западного влияния внутри России и обслуживают интересы зарубежных государств.

Сам же Навальный за свою жизнь заключал союзы с представителями различных течений — от националистов до коммунистов.