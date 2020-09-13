В Волховском районе нашли расфасованные в пакеты части тела

Вчера днем, 12 сентября, в полицию обратился житель деревни Коскеницы Волховского района. Он сообщил, что на мелководье реки Сясь напротив детского пульмонологического санатория «Колчаново» нашел пакет с человеческими останками.

Установлено, что в пакете лежали разделанные правая и левая голени со стопами. Прибывшие на место полицейские обследовали акваторию реки в районе Коскениц и нашли еще один черный пакет. В нем лежали руки с кистями, отрезанные по плечо.

Предварительно, пакеты пробыли в воде несколько суток, останки могут принадлежать женщине с 35 размером обуви. Скорее всего, женщина была полновата и невысокого роста.

Правоохранители считают, что расчленение произвели без повреждения суставных хрящей. Пакеты были не связаны и находились в воде не менее недели.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.