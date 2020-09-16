В Бокситогорском районе поисковики в очередной раз вывели из леса 86-летнюю пенсионерку 

Пенсионерка блуждала по лесу Бокситогорского района более пяти часов.
86-летняя женщина ушла в лес днем 15 сентября, уже вечером ее нашли и вывели из леса у деревни Лукинское Лидского поселения. К поискам были привлечены полицейские и поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» и «Экстремум».
Известно, что у 86-летней женщины проблемы с памятью и слухом, а также навязчивая тяга к походам на болота.
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11.09.2020 151