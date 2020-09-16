Жители Дании, Польши и Беларуси присоединились к “Чистым играм”

Жители Балтийского региона присоединились к российскому волонтерскому проекту “Чистые игры”.

19 сентября они будут соревноваться в сборе и сортировке мусора в рамках турнира “Балтийский кубок чистоты 2020”. Игры также пройдут в 63 точках по России и в четырех районах Петербурга: Приморском, Василеостровском, Красносельском и Невском.

С помощью мобильного приложения организаторы отметят загрязненные участки на карте. За собранный мусор волонтерам будут начисляться игровые очки. Участники будут соревноваться в рамках своего города и всего турнира. Победитель получит кубок.

К слову, в 2019 году “Балтийский Кубок Чистоты” прошел в 6 странах, где 627 участников собрали 7,5 тонн отходов.