Гатчина станет столицей региона, открытие нового завода: главное в Ленобласти за 14 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 16 сентября.

Гатчина официально станет столицей Ленобласти

До конца года столичный статус Гатчины будет закреплен в Уставе Ленобласти — город официально станет столицей региона. В 2022 года туда полностью переедут областные органы власти.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зарегистрированы 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 7 378. Выздоровели — 4 887, умерли — 91.

Четыре учителя гимназии заболели коронавирусом

В связи с этим гимназию в Киришах отправили на дистанционное обучение. Среди учащихся коронавирусом никто не заболел. За всеми, кто контактировал с заболевшими, установили медицинское наблюдение по месту жительства.

За два года установят 109 модульных станций водоочистки

Модульные станции водоочистки уже установлены в Лужском, Волховском и Сланцевском районах. Всего же в Ленинградской области будут действовать 109 станций – за два года их смонтирует ГУП «Леноблводоканал».

Строительство нового бассейна и ФОКа

Новый плавательный комплекс общей площадью 6000 м2 построят в городе Отрадное Кировского района. В нем разместятся два бассейна и спортивные залы. Планируется, что бассейн построят до конца 2024 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Сосновом Бору, на его строительство из областного бюджета выделены 37,3 млн рублей. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Новый завод в Гатчинском районе

Новый завод “Восход” в деревне Большие Колпаны производит безалкогольные напитки, минеральные и прочие питьевые воды в бутылках. Воду добывают из скважин, которые расположены на территории завода.