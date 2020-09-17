В Петербурге будут судить живодера, который выбросил в мусорный бак избитую до полусмерти собаку

Избитую до полусмерти собаку нашли 10 сентября в мусорном контейнере на улицы Правды в Петербурге. Сейчас животное находится в ветклинике, за его жизнь борются ветеринары.

Полиция установила личность живодера, им оказался 39-летний уроженец Новгородской области, он уже дал явку с повинной. Мужчина объяснил, что в ту ночь, будучи пьяным, он заметил на улице тяжело дышащую собаку и “решил ее убить, чтобы она не мучилась”. После несколько раз ударил пса палкой по голове.

Полиция установила, что в ту ночь он был компании двух своих знакомых, один из которых оказался хозяином этой собаки. Они и помогли выбросить пса в мусорный бак.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.