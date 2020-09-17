В России хотят обязать производителей раскрывать состав сигарет

Общественная палата и движение «Трезвая Россия» предложили обязать табачных производителей публично раскрывать состав сигарет. За неисполнение предлагается штрафовать минимум на 10% от совокупного дохода компании за предшествующий финансовый год.

Об этом сообщает «РИА Новости». Соответствующая инициатива прописана в докладе «О ситуации на табачном рынке, масштабах потребления табака и его последствиях», который направлен в правительство, Госдуму и Совет Федерации.

Отмечается, что, скрывая состав сигарет, производитель вводит потребителей в заблуждение и нарушает конституционные и международные права граждан на информацию.