Рыбоводное хозяйство в Бокситогорском районе попало под суд из-за экологического нарушения

Комитет госэконадзора Ленобласти подал в суд на рыбоводное хозяйство за невыполнение предписания. Предприятие должно было обеспечить санитарную очистку и обезвреживание ливневых сточных вод перед их сбросом.

Речь идет о рыбоводном хозяйстве ООО «ЭКОТРЕЙД» в Бокситогорском районе. По итогам недавней проверки установлено, что предписание оказалось не выполнено, поэтому протокол направили в суд.

ООО «ЭКОТРЕЙД» занимается разведением рыбы, это целое агропромышленное производство с соответствующими масштабами отходов, сообщает пресс-служба комитета.