Видео: 10-летний мальчик серьезно пострадал при падении с гаража в Петербурге

В ночь на среду полицейским поступило сообщение о том, что из квартиры дома на улице Бабушкина в Петербурге в детскую больницу доставили 10-летнего мальчика. Его состояние оценили как тяжелое.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы и компрессионный перелом позвоночника.

Установлено, что вечером 15 сентября он упал с крыши бетонного гаража. Делом заинтересовались в прокуратуре, начата проверка. В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Видео с места происшествия публикует 78.ru.