Воинов Красной Армии перезахоронили на «Невском пятачке»

На церемонии захоронения останков героев присутствовали родственники четырех из опознанных воинов — им передали личные вещи героев

Из 421 бойцов и командиров, погибших на Невском пятачке в период Великой Отечественной войны, поисковики опознали 21 имя полностью и 2 частично.

Останки бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены в результате поисковых работ — «Вахта памяти» в 2019 и 2020 годах поисковыми отрядами Ленобласти, Петербурга и других регионов России.

Как уже ранее писал ivbg.ru, под деревней Мишкино Тосненского района состоялась торжественно-траурная церемония открытия воинского мемориала и захоронения останков 491 солдата и офицера.