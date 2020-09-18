Воинов Красной Армии перезахоронили на «Невском пятачке»

На церемонии захоронения останков героев присутствовали родственники четырех из опознанных воинов — им передали личные вещи героев
Из 421 бойцов и командиров, погибших на Невском пятачке в период Великой Отечественной войны, поисковики опознали 21 имя полностью и 2 частично.
Останки бойцов и командиров Красной Армии были обнаружены в результате поисковых работ — «Вахта памяти» в 2019 и 2020 годах поисковыми отрядами Ленобласти, Петербурга и других регионов России.
Как уже ранее писал ivbg.ru, под деревней Мишкино Тосненского района состоялась торжественно-траурная церемония открытия воинского мемориала и захоронения останков 491 солдата и офицера.
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17.09.2020 103