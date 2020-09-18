В Выборге благоустроили еще один двор

В Выборге благоустроили двор на улице Рубежной, 36. Местные жители подали заявку на проведение работ в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Так, спустя год общественная комиссия включила двор в состав муниципальной программы с одноименным названием и уже в 2020-м начались работы, сообщает пресс-служба районной администрации.

Жители решили обустроить места для парковок автомобилей, сделать освещение, вместо устаревшей детской площадки поставить новую. В ближайшее время благоустроенную территорию ждет проверка, после чего проведут приемку.