Суд вынес приговор отцу и сыну, угонявшим премиальные автомобили в Петербурге

Суд признал виновным отца и сына Силецких, промышлявших угоном Land Rover в Петербурге. При этом один из автовладельцев был избит.

Преступления совершались в Приморском районе города: злоумышленники находили автомобили указанной марки, проникали в салон и с помощью оборудования запускали двигатель, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Владелец Land Rover был избит после того, как 30 июля 2019 года заметил автоугонщиков. Ему причини средней степени тяжести вред здоровью. Также один автомобиль удалось отследить с помощью спутниковой противоугонной системы — двигатель в итоге заблокировали удаленно.

Отец получил четыре года колонии строгого режима, сын — два с половиной условно с испытательным сроком в три года.